Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Start-ups im E-Mobility-Segment seien Pleite gegangen, von der Bildfläche verschwunden. Rivian sei noch immer da. Zwar sei der Börsenwert ordentlich zurecht gestutzt worden, aber dennoch habe es Rivian um seinen schillernden CEO RJ Scaringe geschafft, die Produktion hochzufahren und die Verkaufszahlen zu steigern. Viele Analysten sähen für die Aktie deutliches Potenzial nach oben.Nachdem viele Jahre der Elektroauto-Pionier Tesla in der Gunst der Analysten ganz oben gestanden habe, mausere sich Rivian heimlich, still und leise zum Favoriten der Experten.Jefferies habe die Coverage von Rivian mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 16 vor der Markteinführung seines R2 Midsize SUV am Donnerstag aufgenommen. Das Kursziel bedeute ein Aufwärtspotenzial von 45 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch von 11,03 Dollar. "Von Anfang an wurde Rivian mehr Zeit und Kapital zur Verfügung gestellt als den meisten anderen Start-up-Unternehmen, um die Dinge richtig zu machen", habe Analyst Philippe Houchois am Donnerstag in seinen Update zu Rivian geschrieben. "Unserer Ansicht nach hat das Management in der Tat eine gut definierte Lifestyle-Marke mit führenden Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien geschaffen und Pionierarbeit für eine EV-Lieferwagenplattform für die letzte Meile geleistet", habe Houchois ergänzt.Rivian verfüge über eine starke Kapitalbasis. Eine Kapitalerhöhung sollte frühestens 2025 nötig sein. Allerdings müsse Rivian in Zukunft die Produktionskosten pro Einheit auch deutlich senken und nachweisen, dass es die neue Modellreihe R2 zu deutlich niedrigeren Kosten als seine bisherigen R1-Modelle erstellen könne.Während die Wall Street Rivian zuversichtlich gegenüberstehe, werde Tesla von den Analysten zumindest in nächster Zeit zunehmend skeptisch beurteilt. Einst sei das Unternehmen der Liebling der Branche gewesen - mehr als die Hälfte der Analysten hätten Tesla noch im März 2023 mit "kaufen" eingestuft. Heute stufe fast die Hälfte der Analysten Tesla als "hold" ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 210,65 Dollar. Sogar Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas, schon immer extrem bullish für Tesla eingestellt, habe in dieser Woche sein Kursziel für die Tesla-Aktie erneut von 345 Dollar auf 320 Dollar zurückgenommen. Jonas gehe davon aus, dass das Unternehmen aufgrund des harten Preiswettbewerbs in diesem Jahr Geld verlieren könnte.Rivian sei der Hersteller von Elektrofahrzeugen, der Tesla im Geiste am nächsten stehe, "mit seinem eigenen Software-Stack, einer starken Markenidentität, globalem Potenzial und ähnlichen Wachstumsschmerzen", so Jefferies-Analyst Houchois.Rivian könnte als einer der Gewinner aus dem E-Mobility-Segment hervorgehen. Und das trotz nachlassendem Wachstumstempo im Markt für Elektrofahrzeuge. Die Kontrolle über die gesamte Software- und Elektroniklandschaft sei der Kern des Geschäftsmodells von Rivian. Amazon sei eine Art "Rettungsanker" für Rivian. Der Online-Gigant halte noch immer 18 Prozent der Anteile. Spannende Comeback-Spekulation.