Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2022 habe Rivian 20.332 elektrische Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Diesen Wert wolle der Konzern 2023 auf 50.000 Fahrzeuge steigern. Damit sei das Unternehmen hinter den Analystenschätzungen zurückgeblieben. Dennoch dürfte das Ziel kein Selbstläufer sein. Vermutlich unter anderem deshalb befinde sich Rivian aktuell in Gesprächen mit Amazon.Der E-Commerce-Riese sei mit einem Anteil von 17 Prozent nicht nur größter Aktionär bei Rivian, sondern verfüge auch über einen exklusiven Deal über die Belieferung mit Vans des Autobauers. Die Abmachung sei 2019 getroffen worden, laufe bis 2030 und gehe über ein Volumen von 100.000 Lieferwägen. Für das laufende Jahr habe Amazon 10.000 Vans bestellt, was am unteren Ende der zuvor angegebenen Spanne liege, berichte "Wall Street Journal" mit Verweis auf Insider. Auch zuvor habe der Konzern mit überschaubaren Bestellungen enttäuscht.Daher visiere Rivian nun eine Auflösung der Exklusivitätsklausel an. Aktuell würden sich die Unternehmen in Gesprächen befinden, so "Wall Street Journal". So könnten weitere neue Kunden angeworben werden. An der Beziehung zwischen den Unternehmen ändere sich derweil nichts, habe eine Rivian-Sprecherin erklärt. Diese sei weiterhin positiv und man arbeite weiter eng zusammen. Man navigiere lediglich durch ein sich veränderndes wirtschaftliches Klima.Ein Ende der Exklusivität des Deals dürfte Rivian helfen, mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Jedoch werde der Konzern immer wieder von Rückschlägen getroffen. Zudem verbrenne das Unternehmen ordentliche Summen an Geld, weshalb jüngst auch eine Wandelanleihe ausgegeben worden sei.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2023)