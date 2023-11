NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (09.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN).Goldman Sachs sei der Ansicht, dass das Quartal im Hinblick auf die längerfristigen Volumina ein "bescheidenes zusätzliches Plus" gewesen sei, und schreibe, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Kostenzielen mache. Die Analysten könnten die Aktie positiver beurteilen, wenn sie mehr Überzeugung in Rivians Weg zur Rentabilität gewinnen würden.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Rivian Automotive-Aktie weiterhin mit "neutral" ein und heben das Kursziel von 23,00 auf 25,00 USD an. (Analyse vom 08.11.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:16,18 EUR +1,89% (09.11.2023, 15:37)