Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

15,0799 USD -11,97% (07.03.2023, 17:35)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (07.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie von Rivian gehe es am Dienstag kräftig bergab auf ein neues Allzeittief. Grund für den Kursrutsch sei eine erneute Geldbeschaffungsmaßnahme des E-Mobility-Newcomers. Wie das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt habe, wolle man sich 1,3 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Wandelanleihen beschaffen.Die Anleihen hätten eine Laufzeit bis März 2029 und können in Form von Bargeld, Aktien oder einer Mischung aus beidem zurückgezahlt werden. Weitere Details wie etwa der Zinssatz der Anleihen seien bisher noch nicht bekannt. Die institutionellen Investoren, die die Schuldverschreibungen kaufen würden, hätten die Möglichkeit, über die ursprünglichen Summe hinaus weitere Anleihen im Wert von bis zu 200 Millionen Dollar zu erwerben.Das eingenommene Geld wolle Rivian nutzen, um die Entwicklung und den Rollout seiner neuen Fahrzeugserie R2 zu finanzieren. Vergangene Woche habe der Autobauer bei der Präsentation seiner Q4-Zahlen die Markteinführung dieser Modellreihe von 2025 auf 2026 verschoben.Bei den Anlegern kämen die Neuigkeiten freilich nicht gut an. Schließlich scheine auch Rivian nicht nur unter einer schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos zu leiden. Hinzu komme, dass die bestehenden Aktien durch die Wandelanleihe weiter verwässern würden. Die Aktie markiere am Dienstag mit einem Minus von 12 Prozent ein neues Allzeittief.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Rivian Automotive-Aktie. (Analyse vom 07.03.2023)