"Der Aktionär" bleibt bei Rivian an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

30,83 USD +0,23% (14.07.2022, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (15.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Entlassungswelle bei den Wachstumsunternehmen scheine nun auch Rivian zu erfassen. Am Freitag wolle das Management die Beschäftigten über die Pläne informieren. Gerüchten zufolge könnte der E-Autobauer mehr als doppelt so viele Stellen streichen wie jüngst Tesla . Der Kurs der Rivian-Aktie habe sich zuletzt stabilisiert.Bereits am Montag teile Rivian-CEO, Robert Scaringe, den Mitarbeitern per E-Mail mit, sie am Freitag über mögliche Entlassungen und Umstrukturierungspläne zu informieren. Laut Bloomberg könnten rund 5 Prozent der Stellen gestrichen werden. Bei etwa 14.000 Mitarbeitern, die Rivian aktuell beschäftige, würde das knapp 700 Entlassungen bedeuten.Im Rahmen der Bemühungen des Autobauers, die Produktion hochzufahren, habe sich alleine im letzten Jahr die Mitarbeiterzahl fast verdoppelt. Inzwischen könne das Unternehmen auch erste Erfolge vermelden: Im zweiten Quartal habe Rivian rund 4.400 Fahrzeuge ausgeliefert - viermal mehr als im ersten Vierteljahr 2022. Damit scheine auch das gekürzte Ziel von 25.000 produzierten Autos in diesem Jahr erreichbar.Die Rivian-Aktie habe zuletzt ihre Abwärtsbewegung stoppen können und laufe seit Mitte Mai seitwärts. In den letzten sechs Handelstagen würden die Papiere um die Marke von 30 Dollar pendeln.Trotz Rivians komfortablem Cash-Polster, das sich Ende März auf 16 Milliarden Dollar belaufen habe, spüre auch der E-Autobauer die gedrehte Stimmung der Anleger und Investoren. Dass das Unternehmen nun bei den Kosten den Rotstift ansetze, sei der richtige Schritt. Für eine Kursbelebung müssten die Amerikaner allerdings mehr liefern als nur Einsparungen.