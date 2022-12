NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (25.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Beim US-Elektrofahrzeughersteller habe es zuletzt kaum gute Nachrichten gegeben. So sei z.B. die Kooperation mit Mercedes-Benz sei auf Eis gelegt worden und die Aktie befinde sich seit Monaten im Tal der Tränen. Die Analysten von Evercore würden aber dennoch optimistisch für Rivian bleiben. Sie würden an ein Comeback des US-Unternehmens glauben. Rivian habe weiterhin einen hohen Cashbestand i.H.v. 14 Mrd. USD - bei einem aktuellen Börsenwert von 18 Mrd. USD! Im dritten Quartal habe der Elektroautobauer jedoch einen Verlust i.H.v. 1,7 Mrd. USD gemacht. Man könne leicht ausrechnen, wie lange das Geld noch reiche und die Verluste würden immer größer. Die Rivian Automotive-Aktie sei nicht mal eine Spekulation wert, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: