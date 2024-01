NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

17,82 USD -1,33% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) von "buy" auf "hold" herab.Die Deutsche Bank sehe die Volumen- und Margenprognose von Rivian für 2024 nach unten korrigiert. Während die geplante R2-Enthüllung die Stimmung unter den Anlegern verbessern könnte, würden nach der Ankündigung noch viele andere Fragen offen bleiben, einschließlich des Zeitplans für den Kapitalbedarf, den Produktionsanstieg und die Rentabilität, so die Analysten in einer Research Note. Die Deutsche Bank erwarte für 2024 eine Absatzprognose von nur 65.000 Einheiten von Rivian angesichts längerer Werksschließungen und eines langsamen Produktionsanstiegs. Dies könnte zu anhaltenden hohen Verlusten im dritten Quartal führen, die wahrscheinlich nicht durch mögliche positive Bruttomargen im vierten Quartal ausgeglichen werden könnten, so die Deutsche Bank.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Rivian Automotive von "buy" auf "hold" zurück und senken das Kursziel von 29 auf 19 USD. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:15,832 EUR -3,38% (17.01.2024, 12:39)