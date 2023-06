NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

14,48 USD -0,69% (02.06.2023)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:
US76954A1034

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:
A3C47B

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:
RIVN

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (05.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



London (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Barclays:Dan Levy, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "overweight" ein.Rivian Automotive sei "noch nicht über den Berg", aber es gebe deutliche Verbesserungen, die das Vertrauen auf dem Weg zur Gewinnschwelle stärken würden, was eine "klare Chance für die Aktie" darstelle. Nach einem Besuch des Werks in Normal, Illinois, sei der Analyst der Ansicht, dass eine bessere Produktionsstabilität dem Unternehmen ermögliche, Verbesserungen in der Fertigung und Kostensenkungen vorzunehmen. Die Aktienerwartungen seien niedrig, und die deutlichen Verbesserungen würden nach Ansicht von Barclays die Chancen der Aktie verstärken.Dan Levy, Analyst von Barclays, bewertet die Rivian Automotive-Aktie unverändert mit dem Votum "overweight". Das Kursziel laute nach wie vor 22,00 USD. (Analyse vom 02.06.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: