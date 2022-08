Der Deal mit Amazon und die Sichtbarkeit auf den Straßen werde die Glaubwürdigkeit des Business-Modells unterstreichen. Schaffe es Rivian, die Produktion wie gewünscht hochzufahren, habe die Aktie schönes Potenzial nach oben. Amazon stelle in gewisser Art und Weise einen "Rettungsanker" für Rivian dar. Alleine der Deal mit dem Online-Riesen über die Lieferung von 100.000 Vans birgt großes Umsatzpotenzial, wobei die Börsenbewertung in Höhe von 34 Milliarden Dollar noch immer recht sportlich ausfällt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

38,865 USD +3,92% (11.08.2022, 15:56)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (11.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Zum Börsengang habe Rivian-Vorstand Robert Scaringe jede Menge sportliche Ziele mit im Gepäck. Schließlich habe es gegolten, die horrende Bewertung ja irgendwie zu rechtfertigen. Im Werk im Ort Normal im Bundesstaat Illinois sollten 200.000 Autos gebaut werden, so die Vorgabe. Ein zweites Werk sollte im Bundesstaat Georgia hochgezogen werden. Investitionen von fünf Milliarden Dollar seien dafür verplant gewesen. Das Ziel: rund 400.000 Autos p.a.Zuletzt sei es ziemlich ruhig um das E-Mobility-Start-up Rivian geworden. Der Hersteller von Elektro-Pick-Ups und -Vans habe seine liebe Mühe, die Produktion hochzufahren. Demnach seien bei den Quartalszahlen gleich mehrmals die Ziele verfehlt worden.Wie auch bei Canoo sei es ein Online-Riese gewesen, der der Aktie wieder neue Fantasie eingehaucht habe: Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866). Der Online-Gigant liefere nämlich seine Pakete seit wenigen Wochen mit Lieferwagen von Rivian aus.Amazon habe von Anfang an die Strategie und die Architektur der Fahrzeuge von Rivian geglaubt. Deshalb habe Amazon den "Laden" auch gleich mitfinanziert. Noch immer halte Amazon 18 Prozent an Rivian."Wir glauben, dass Rivian eines der wenigen EV-Unternehmen sein könnte, welches die über die kritische Masse an Kapital und Technologie verfügt die notwendig ist, um in der schwierigen EV-Branche in Zukunft erfolgreich zu sein", so Analyst George Gianarikas von Canaccord."Nach einigen Wachstumsschwierigkeiten seit dem Börsengang Ende 2021 muss das Management nun die richtigen Maßnahmen ergreifen. Wir sind zuversichtlich, dass es das tun wird", so der Experte weiter. Gianarikas Kursziel laute 61 Dollar.