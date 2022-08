Rivian könnte eines der EV-Unternehmen sein, welches über das Kapital und die Technologie verfügt, um in der mittlerweile hart umkämpften E-Mobility-Branche zu punkten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2022)



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

36,9154 USD -0,98% (16.08.2022, 17:14)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (16.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ray Dalio sei Gründer eines der größten Hedgefonds der Welt: Bridgewater Associates. Dalios Wort habe in der Investmentbranche Gewicht. Dementsprechend interessant seien die letzten Zukäufe seines Hedgefonds. Bridgewater Associates habe 62.800 Anteile am Elektroauto-Startup Rivian Automotive gekauft.Rivian sei vor wenigen Monaten der Shootingstar der Szene gewesen. Im Hoch habe die Aktie bei 180 Dollar notiert, das Unternehmen sei über Nacht zum viertwertvollsten Autobauer der Welt geworden. Aktuell notiere das Papier bei rund 36 Dollar.Zuletzt habe Rivian seine Zahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben. Das US-amerikanische Elektroauto-Startup habe einen Umsatz von 364 Millionen Dollar gemacht. Der Verlust sei knackig gewesen: 1,71 Milliarden Dollar. Die Produktion habe Rivian aber deutlich steigern können - 4.401 Fahrzeuge verglichen mit 2.553 im ersten Quartal. Probleme bereite dem Startup nach wie vor die Lieferkette.2023 müsse Rivian dann noch eine Schippe drauf legen, wolle man die Kundschaft nicht noch länger auf die Folter spannen. Schließlich habe die Anzahl der Vororders zum 30. Juni 2022 bei sportlichen 98.000 Fahrzeugen gelegen.Neben dem Online-Giganten Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) glaube auch Hedgefondsmanager Ray Dalio an Rivian. Das Startup habe interessante Produkte: Der elektrische Liefervan, für den sich Amazon begeistere. Hinzu kämen der Pick-up R1T und der SUV R1S.