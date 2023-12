Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

20,40 EUR +12,83% (14.12.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

22,43 USD +13,97% (14.12.2023, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Kräftig nach oben gehe es im heutigen Handel bei der Aktie des Tesla-Konkurrenten Rivian. Das Papier lege um knapp 13% zu. Die Aktie profitiere dabei von der Nachricht, dass der US-Telekomriese AT&T für seine Flotte im Rahmen eines Pilotprogramms zur Reduzierung der Transportemissionen Elektro-Fahrzeuge von Rivian kaufen wolle.Der Deal sei für Rivian besonders bedeutsam, nachdem das Unternehmen im letzten Monat seine Exklusiv-Vereinbarung mit dem größten Aktionär Amazon.com für seine Lieferwagen beendet und damit die Tür für weitere Kunden geöffnet habe. Die Unternehmen hätten keine Angaben zur Anzahl der Fahrzeuge, die AT&T kaufen werde, oder zu den finanziellen Bedingungen der Vereinbarung gemacht.Bislang sei die Aktie von Rivian nicht in Fahrt gekommen. Die jüngsten Entwicklungen würden allerdings optimistisch stimmen. Könne Rivian weiter liefern, sprich die Produktion hochfahren, habe die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten deutliches Potenzial. Die Modelle seien gut, die Nische im EV-Segment sei lukrativ. Die Bewertung sei jedoch nach wie vor sportlich, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: