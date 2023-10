NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (03.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Die Analysten von Canaccord Genuity behalten ihr "buy"-Rating für die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit einem Kursziel von 44 USD bei.Das Unternehmen habe für das dritte Quartal Auslieferungen von 15.000 Fahrzeugen gemeldet, was unter den Erwartungen des Unternehmens von 18.000 Einheiten, aber über den Schätzungen des Marktes von 14.000 Fahrzeugen liege. Canaccord sei weiterhin der Meinung, dass Rivian auf dem besten Weg sei, seinen fairen Anteil am Markt für Elektrofahrzeuge zu erobern. Canaccord sage, dass sich die sequentiellen Verbesserungen des Unternehmens beschleunigen würden, während die Auslieferungen weiter zunehmen würden.Die Analysten von Canaccord Genuity stufen die Rivian Automotive-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: