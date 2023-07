Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

24,58 USD -1,01% (20.07.2023, 15:40)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Rivian habe vor wenigen Tagen gute Zahlen für das zweite Quartal geliefert. Darüber hinaus habe der Elektroauto-Hersteller Rückenwind durch Großaktionär Amazon.com erhalten. Die Rivian Automotive-Aktie habe im Anschluss einen Satz nach oben gemacht. Die Analysten würden weiteres Potenzial für das Papier sehen.Wichtiger als die Auslieferungen würden am 18. August die Geschäftszahlen sein. Würden die Sparmaßnahmen Wirkung zeigen, dürften weitere Zugewinne folgen. Es würden folgende Fragen bis dahin offen bleiben: Wie falle die Nachfrage nach den Picks-ups aus, wie stehe es um den Produktionsumfang und die Kosten pro Einheit?Neueinsteiger sollten nach dem Run in den letzten Tagen eine Konsolidierung abwarten. Ideal wäre eine Konsolidierung bis auf die 200-Tage-Linie, die bei 20,45 USD verlaufe., so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link