Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Es habe eine Zeit gegeben, in der der Börsenwert von Rivian die der Detroiter Autohersteller Ford Motor und General Motors in den Schatten gestellt habe. Jetzt sei der Hersteller von Elektro-Vans (Großkunde Amazon.com), E-Pick-ups und E-SUVs auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Der Marktwert betrage nur noch 17 Mrd. USD. Damit sei von den einst weit über 100 Mrd. USD im Elektromobilität-Hype kurz nach dem Börsengang von Rivian nicht mehr viel übrig. Und dennoch sei die Aktie einen Blick wert.Die Vorschusslorbeeren sein längst aufgebraucht. Jetzt müsse das Start-up mit seinem ehrgeizigen und schillerndem Manager Robert Scaringe liefern. Zuletzt sei die Aufwärtsbewegung der Aktie jedoch zum Stillstand gekommen. Grund sei die überraschende Ankündigung der Ausgabe einer Wandelanleihe i.H.v. 1,5 Mrd. USD gewesen. Problem: Die Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2030 zu einem Zinssatz von 3,65% "führt zu einer Verwässerung, was bei Anlegern grundsätzlich nicht gut ankommt", sage Jerry Braakman, Chief Investment Officer bei First American Trust.Zusätzliches Problem sei der Zeitpunkt der Ankündigung der Wandelanleihe von Rivian gewesen. "Diese kam viel früher als wir erwartet hatten", so Chris McNally, Analyst bei Evercore. Dennoch habe sich die Aktie in den letzten Tagen wieder vom Abgabedruck erholen können. Denn nicht alle Experten würden die jüngste Kapitalbeschaffung negativ sehen. Die UBS habe die Aktie des Elektroauto-Start-ups von "neutral" auf "buy" mit dem Hinweis auf eine verbesserte Aufstellung nach der jüngsten Kapitalmaßnahme hochgestuft. Der Markt sollte sich jetzt wieder auf die Verbesserung der Fundamentaldaten konzentrieren. Zudem bestehe eine geringere Wahrscheinlichkeit einer zusätzlichen Kapitalerhöhung im nächsten Jahr. Die nächste Kapitalbeschaffung sollte erst 2025 erfolgen. Das Kursziel laute 24 USD.Wichtig würden am die Geschäftszahlen von Rivian, die die Firma am 7.November vorlegen werde. Es würden folgende Fragen bis dahin offen bleiben: Wie falle die Nachfrage nach den Picks-ups aus, wie stehe es um den Produktionsumfang und die Kosten pro Einheit?Könne Rivian weiter liefern, sprich die Produktion hochfahren, habe die Aktie auf Sicht das Potenzial, 50% und mehr zu machen. Wer investiert sei, bleibe dabei. Die Bewertung sei nach wie vor sportlich. Ein KUV von knapp 2,4 für 2024 sei jedoch vertretbar, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2023)