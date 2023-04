Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (03.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der E-Autobauer Rivian habe zum Wochenauftakt ein Statement zu seinen Produktions- und Auslieferungszahlen abgegeben. Demnach sehe sich der US-Konzern auf einem guten Weg, die eigenen Produktionsziele für das Jahr 2023 zu erreichen. Trotzdem gehe es für die Rivian-Aktie am Montagnachmittag im frühen US-Handel aus diesem Grund leicht nach unten.Konkret habe Rivian im ersten Quartal 9.395 E-Autos nach 2.553 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum gebaut und davon 7.946 Fahrzeuge (2022: 1.227) ausgeliefert. Damit sei der US-Konzern leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Laut FactSet habe der Markt im Vorfeld mit 8.000 ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Quartal gerechnet.Zudem habe das US-Unternehmen mitgeteilt, dass es weiterhin auf Kurs sei, seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Ende Februar habe Rivian prognostiziert, im laufenden Jahr 50.000 Fahrzeuge produzieren zu wollen. Zum Vergleich: 2022 habe der E-Autobauer 24.337 Fahrzeuge produziert. Die Q1-Zahlen wolle Rivian am 9. Mai nachbörslich bekannt geben.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Rivian Automotive-Aktie. (Analyse vom 03.04.2023)