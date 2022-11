NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

28,07 USD -11,87% (09.11.2022, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (10.11.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive: Aktie steigt vorbörslich nach Quartalszahlen um 6% - AktiennewsRivian Automotive (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) hat gestern nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht, so die Experten von XTB.Während der US-Elektrofahrzeughersteller einen Umsatzrückgang verzeichnet habe, habe er auch einen geringeren bereinigten Verlust pro Aktie als erwartet gemeldet. Der Umsatz habe bei 536 Millionen Dollar (Erwartung 551,6 Millionen Dollar) gelegen, während der bereinigte Verlust pro Aktie bei 1,57 Dollar (Erwartung -1,82 Dollar) gelegen habe. Der Nettoverlust sei mit 1,72 Milliarden Dollar höher gewesen als die 1,23 Milliarden Dollar, die im dritten Quartal 2021 gemeldet worden seien. Der Barmittelbestand zum Quartalsende sei ebenfalls gesunken und habe Ende des dritten Quartals 2022 bei 13,8 Milliarden Dollar gelegen, gegenüber 15,5 Milliarden Dollar am Ende des zweiten Quartals. Das Unternehmen habe jedoch erklärt, es sei zuversichtlich, dass sein Bargeldbestand bis 2025 ausreichen werde. Die Vorbestellungen für Lkw und Geländewagen der R1-Serie von Rivian seien von 98.000 während der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 Anfang August auf jetzt über 114.000 gestiegen.Trotz dieser gemischten Ergebnisse seien die Aktien des Unternehmens heute im vorbörslichen Handel um über 6% gestiegen. Als Grund könne die vom Unternehmen vorgelegte Prognose genannt werden. Während Rivian seine Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2022 von 2,0 Milliarden Dollar auf 1,75 Milliarden Dollar gesenkt habe, habe das Unternehmen seine Prognose für die Fahrzeugproduktion beibehalten. Rivian strebe weiterhin an, in diesem Jahr 25 Tausend Fahrzeuge zu produzieren. Dies bedeute einen erheblichen Produktionsanstieg im letzten Quartal des Jahres, da Rivian im Zeitraum Q1-Q3 2022 etwa 14-15 Tausend Fahrzeuge hergestellt habe. Darüber hinaus habe das Unternehmen angegeben, dass es aufgrund des steigenden Produktionsvolumens dazu übergegangen sei, die Fahrzeuge auf der Schiene und nicht mehr per LKW zu transportieren, was eine Kostenreduzierung ermögliche. Die Prognose für den EBITDA-Verlust für das Gesamtjahr sei unverändert bei 5,4 Milliarden Dollar belassen worden.Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: