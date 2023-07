unter folgendem Link.



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Mit der Rivian Automotive-Aktie hätten Anleger bisher wenig Grund zur Freude gehabt. Wer das Papier seit dem IPO halte, liege derzeit rund 75% hinten. Zuletzt habe sich die Stimmung mit vier grünen Tagen in Reihe aber wieder aufgehellt. Zum Wochenauftakt scheine es so, als würde diese Serie beeindruckend fortgesetzt. Rund 16% habe das Papier in der Spitze vorne gelegen. Beflügelt werde die Rivian Automotive-Aktie u.a. vom Branchenprimus Tesla. Das Unternehmen von Elon Musk habe am Montag infolge starker Auslieferungszahlen ebenfalls deutlich im Plus notiert und so den gesamten Sektor beflügelt.Doch viel wichtiger: Auch Rivian habe geliefert. 12.640 Fahrzeuge habe der E-Auto-Newcomer im zweiten Quartal abgesetzt und damit die Analystenschätzungen übertroffen. Auch die Produktion habe mit 13.992 vom Band gelaufenen Stromern über den Erwartungen (12.562) gelegen. Rivian Automotive sehe sich damit weiterhin auf Kurs, die selbst gesteckten Jahresziele zu erfüllen. Die Prognose von 50.000 produzierten Fahrzeugen, habe das Management am Montag bestätigt. Nach dem enttäuschenden ersten Quartal mit nur 9.395 gefertigten Autos mache das Anlegern ordentlich Hoffnung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU