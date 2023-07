Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag sei die Aktie des E-Auto-Newcomers Rivian mit einem Plus von 17 Prozent als Top-Performer des NASDAQ aus den Handel gegangen. Nachdem am Dienstag aufgrund des Nationalfeiertags in den USA nicht gehandelt worden sei, notiere das Papier am Mittwoch erneut deutlich im grünen Bereich. Dieses Mal würden Neuigkeiten von Großaktionär Amazon für gute Laune bei den Anlegern sorgen.Sicherlich dürften auch noch die überzeugenden Auslieferungszahlen aus dem Q2 beflügeln. Doch die Mitteilung, dass der E-Commerce-Riese Rivian nach Deutschland bringe, trage wohl ebenfalls zu den Gewinnen bei. Interessenten an den Modellen von Rivian brauchen sich allerdings keine Hoffnung zu machen, so die Experten von "Der Aktionär". In Deutschland würden vorerst lediglich die exklusiv für Amazon gefertigten E-Lieferwägen auf den Straßen zu sehen sein.Im Zuge der Elektrifizierung seiner Lieferflotte werde Amazon in Berlin, München und Düsseldorf künftig zunächst rund 300 E-Transporter einsetzen. Der Onlineversandhändler - mit einer Beteiligung von 17 Prozent auch Großaktionär bei Rivian - habe 2019 einen bis 2030 laufenden exklusiven Deal über 100.000 Lieferwägen mit Rivian geschlossen.Mit Amazon verfüge Rivian über einen starken Rückhalt. Die Lieferwägen in Deutschland würden gleichzeitig für Werbung sorgen und die Bekanntheit steigern. Im zweiten Quartal habe der Konzern zudem mehr als solide abgeliefert. Mit dem heutigen Kursgewinn notiere das Papier nur noch knapp unter der 200-Tage-Linie bei 20,95 Dollar und damit kurz vor einem starken Kaufsignal. Anleger bleiben bei der AKTIONÄR-Empfehlung an Bord, beachten jedoch den hochspekulativen Anlagecharakter, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Rivian Automotive-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)