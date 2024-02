Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (22.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die Rivian Automotive-Aktie sei am Mittwoch im nachbörslichen Handel um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Der E-Autobauer habe zuvor Stellenstreichungen angekündigt, einen höher als erwarteten Quartalsverlust ausgewiesen und für das laufende Jahr stagnierende Produktionszahlen prognostiziert.Für das am 31. Dezember beendete Quartal habe Rivian einen bereinigten Verlust je Aktie von 1,58 Dollar nach einem Verlust von 1,73 Dollar im Vorjahresquartal gemeldet. Analysten hätten lediglich mit einem Verlust von 1,35 Dollar gerechnet. Der Umsatz habe bei 1,32 Mrd. Dollar und damit über den von Analysten erwarteten 1,28 Mrd. Dollar gelegen.Rivian habe das Geschäftsjahr 2023 mit 10,47 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln beendet. Verbrenne das Unternehmen weiterhin so viel Geld wie bisher, könnten diese ohne neue Kapitalmaßnahmen in zwei Jahren aufgebraucht sein. Der E-Autobauer scheine sich des Problems aber bewusst zu sein, denn Rivian habe zudem angekündigt, zehn Prozent der Belegschaft zu entlassen.Die Probleme von Rivian würden sich auch im neuen Jahr fortsetzen.Anleger sollten weiterhin die Finger von der Rivian Automotive-Aktie lassen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link