Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (10.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rivian-Aktie stürzt vorbörslich nach Rückruf von 13.000 Fahrzeugen ab - AktiennewsDie Aktien von Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) stürzten vor der Börseneröffnung um über 7,5% ab, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen beschlossen hatte, 13.000 Fahrzeuge zurückzurufen, weil die Befestigung des vorderen Achsschenkels bei der Herstellung der Fahrzeuge möglicherweise nicht ausreichend angezogen wurde, so die Experten von XTB."In seltenen Fällen hat sich der Verschluss vollständig gelockert", habe R.J. Scaringe, Chief Executive Officer von Rivian, am Freitag gechrieben. "Ich möchte noch einmal betonen, dass dies extrem selten vorkommt, aber es unterstreicht, warum wir mit Dringlichkeit und Vorsicht handeln.""Die Rückrufaktion wird keine Auswirkungen auf die Produktion haben, da Rivian die Produktion von Fahrzeugen mit unzureichend angezogenen Achsschenkelbolzen eingestellt hat, so dass nicht zu erwarten ist, dass dieses Problem weiter besteht", habe ein Sprecher von Rivian gesagt. (News vom 10.10.2022)