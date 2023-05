Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktien haben die Hoffnungen auf eine zeitnahe Einigung im US-Schuldenstreit gefeiert, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Berenberg Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickIm Fokus der Märkte dürfte in den nächsten zwei Wochen die Verhandlungen zur US-Schuldenobergrenze zwischen Demokraten und Republikaner sein. Zentralbanken würden erst wieder ab Mitte Juni tagen und die Q2-Berichtssaison gehe erst ab Mitte Juli richtig los.Diesen Dienstag stünden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices des verarbeitenden Gewerbes und der Dienstleistungsindustrie (S&P, Mai) für Europa und die USA an. Am Mittwoch würden die Inflationsdaten (April) für Großbritannien und der ifo-Geschäftsklimaindex (Mai) für Deutschland folgen. Das französische Geschäftsklima (Mai) folge am Donnerstag und am Freitag würden die Einkommen und Ausgaben der US-Haushalte (April) sowie die US-Auftragseingänge (April) veröffentlicht. In der Folgewoche stünden der ISM-Index (Mai) für die USA, das US-Verbrauchervertrauen (Mai), die US-Arbeitsmarktdaten (Mai), die europäischen Inflationsdaten (Mai) und die deutschen Einzelhandelsumsätze (April) an. (22.05.2023/ac/a/m)