Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern war weltweit Erholung an den Börsen angesagt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Rückkehr der Risikofreude habe EUR/USD zu einem Ausflug über 0,9800 verholfen. Auch die ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland sei im Oktober weniger negativ ausgefallen als befürchtet. Die aktuelle Lage zur Konjunktur werde jedoch klar schlechter eingeschätzt als im September. In den USA hätten die Industrieproduktion sowie die Kapazitätsausrüstung im September wieder zugelegt. Der sichere Hafen US-Dollar sei danach verlassen worden und EUR/USD habe 0,9875 erreicht. Der Widerstand betrage 0,9960. (19.10.2022/ac/a/m)

