Defensive Ausgestaltung der Anlagepolitik



Noch würden sich die meisten Volkswirtschaften rund um den Globus auf Wachstumskurs befinden. Die zuletzt weiter gestiegenen Vorlauf- und Stimmungsindikatoren würden sogar eine Wiederbelebung signalisieren. Pessimismus sei somit fehl am Platz. Eine restriktive Geldpolitik wirke sich aber bekanntlich erst mit einer Verzögerung von einigen Monaten auf die Realwirtschaft aus und am Kredit- und Immobilienmarkt seien die Risse mittlerweile unübersehbar. Vor diesem Hintergrund ist bei der Anlagepolitik weiter Vorsicht angebracht, zumal die Auswirkungen der Bankenturbulenzen und die damit verbundenen schlechteren Konjunkturaussichten bisher nur beschränkte Auswirkungen auf die Aktienmärkte gehabt haben. Das Risiko von Rückschlägen an den Aktienmärkten bleibt somit erhöht. Gleichzeitig sind Anleihen in einem solchen Umfeld unverändert attraktiv.



Anleihen würden von Konjunktursorgen profitieren



Trotz der Sorgen um die Finanzstabilität im Bankensektor hätten die bedeutenden Notenbanken die Leitzinsen weiter angehoben. Die Währungshüter hätten zum Ausdruck gebracht, dass die Inflation immer noch zu hoch sei. Die Anleihenmärkte hätten sich davon allerdings nicht beirren lassen und den Monat März teilweise mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. Konjunktursorgen hätten in den USA zu stark fallenden Zinserwartungen geführt. Eine Leitzinsreduktion der US-Notenbank per Jahresende von mehr als 50 Basispunkten sei mittlerweile Marktkonsens. Trotz steigender Rezessionsrisiken auf dem nordamerikanischen Kontinent sei damit schon ein großer Teil an Konjunkturpessimismus in den gefallenen Kapitalmarktrenditen reflektiert. Die Experten von Swisscanto würden nicht mit einem starken Rückgang der längerfristigen US-Renditen vom aktuellen Niveau rechnen.



Aktien: Eurozone habe weiter Potenzial



Die Bankenturbulenzen im März hätten ihren Ursprung in den USA gehabt. Der vorübergehende Vertrauensverlust sei zwar nicht spurlos an den Wettbewerbern in der Eurozone vorbeigegangen, aber bislang würden sie sich widerstandsfähig zeigen. Dennoch seien ihre Aktien zum Teil stärker in Mitleidenschaft gezogen worden als die der US-Banken. Dies lasse sich unter anderem mit den Erfahrungen der Investoren aus der Euro-Schuldenkrise erklären. Vor allem der "gefühlte" Wert der in den Bilanzen befindlichen Staatsanleihen könne je nach Gemütszustand der Investoren erheblich schwanken. Allerdings gelte nach wie vor das "Whatever It Takes" der Europäischen Zentralbank. Und anders als in den USA seien die regulatorischen Leitplanken in den vergangenen Jahren nicht wieder geweitet worden. Insofern würden die Experten von Swisscanto erwarten, dass das überdurchschnittliche Wachstum der Gewinnerwartungen und die niedrige Bewertung als unterstützende Faktoren wieder in den Vordergrund rücken würden, sobald die Unsicherheit der Investoren abgeflaut sei.



Schweiz attraktiver als UK



Der britische und der Schweizer Aktienmarkt würden ein hohes Gewicht an defensiven Sektoren besitzen, was beiden in eher unsicheren Zeiten Unterstützung biete. Dennoch würden die Experten von Swisscanto in den kommenden Monaten mehr Potenzial für die Schweiz als für Großbritannien sehen. Dies liege vor allem an den Indexgewichten der rohstoffnahen Sektoren und der Finanzdienstleister, die in UK deutlich höher seien. Bei den Rohstoffpreisen würden die Experten von Swisscanto angesichts unserer nochmals leicht reduzierten globalen Konjunkturprognosen wenig Aufwärtspotenzial erwarten. Daraus folge, dass die hohen Gewinnwachstumsraten des Vorjahres kräftig sinken würden, möglicherweise sogar im Laufe des Jahres 2023 unter die Nulllinie fallen würden. Bei den Finanzdienstleistern würden die Experten von Swisscanto zwar nicht von einer Krise ausgehen, aber auch dessen ungeachtet habe der Sektor rein auf Basis ihrer konjunkturellen Einschätzung weniger Rückenwind zu erwarten. (03.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der zweitgrößte Bankenkonkurs in der Geschichte der USA (Silicon Valley Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ OTC-Symbol: SIVBQ)) und der Vertrauensverlust gegenüber einer der weltweit größten Banken (Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF)) haben im März ungute Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008/09 geweckt, so die Experten von Swisscanto.Mit der per Notrecht durchgesetzten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) hätten Nervosität und Hektik Mitte März vorerst einen Kulminationspunkt erreicht. Auf beiden Seiten des Atlantiks hätten Notenbanken, Aufsichtsbehörden und Regierungen jedoch rasch reagiert und das Finanzsystem mit Milliarden an zusätzlicher Liquidität versorgt. Die Lage habe sich damit wieder stabilisiert. Verglichen mit der Finanzkrise und der Europäischen Schuldenkrise sei der Stress im globalen Finanzsystem bis jetzt zudem begrenzt. So lägen die Prämien von Kreditausfallversicherungen für Banken trotz des deutlichen Anstiegs der vergangenen Tage immer noch viel tiefer als damals.Milde Rezession in den USA und der EurozoneAufgrund der anhaltend restriktiven Geldpolitik und der Verknappung des Kreditangebots hätten die Experten von Swisscanto in den USA im 2. Halbjahr neu eine milde Rezession erwartet. Gegen Jahresende dürfte auch die Wirtschaft in der Eurozone vorübergehend leicht schrumpfen, obschon sich die Geschäftsbanken in einer deutlich robusteren Verfassung befinden würden als die Regionalbanken in den USA. Dementsprechend hätten die Experten von Swisscanto ihre Wachstumsprognosen für 2023/24 gesenkt. Von den drei großen Regionen erweise sich nur China als widerstandsfähig, aber auch dort würden sie nach den pandemiebedingten Aufholeffekten schon bald wieder mit einer Wachstumsverlangsamung rechnen.Ein wichtiger Einflussfaktor für die Konjunktur wird die künftige Ausgestaltung der Geldpolitik sein. Die Turbulenzen im Bankensektor haben gezeigt, dass sich die Notenbanken zunehmend in einem Zielkonflikt befinden. Während bisher die Bekämpfung der Inflation gegenüber der Konjunktur klare Priorität genoss, gewinnt nun die Finanzstabilität zunehmend an Bedeutung. Aus dem bisherigen Dilemma sei dadurch ein Trilemma geworden. Mit den erneuten Zinserhöhungen im März hätten die großen Notenbanken zwar signalisiert, dass die Inflationsrisiken noch nicht gebannt seien und dass sie ihre Hauptaufgabe weiter ernst nehmen würden. Gleichzeitig hätten sie neue Instrumente und Gefäße aktiviert, um die Finanzstabilität zu gewährleisten. Beide Ziele gleichzeitig zu erreichen, ohne dass dabei die konjunkturelle Entwicklung beeinträchtigt werde, dürfte jedoch schwierig werden. Sicher sei hingegen, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus nun rasch näher rücke. An den Termin- und Anleihenmärkten werde denn auch bereits auf einen bevorstehenden Kurswechsel der US-Geldpolitik spekuliert. Den Aussagen von FED-Chef Jerome Powell, wonach der Leitzins dieses Jahr nicht sinken werde, werde somit kein Glauben geschenkt. Die Experten von Swisscanto würden erste Zinssenkungen aber nicht vor Anfang 2024 erwarten.