Dieser Mix setze viele Zentralbanken unter Zugzwang, sodass es in einer zunehmenden Zahl von Staaten bereits zu einer deutlichen Straffung der Geldpolitik gekommen sei. Auch bei der Europäischen Zentralbank klinge an, dass die Leitzinsen bis zum Jahresende etwas deutlicher angehoben werden könnten als noch vor wenigen Monaten gedacht. Wenngleich sich Angebotsengpässe im Laufe der Zeit mildern könnten, werde die Knappheit in einigen Sektoren wohl deutlich bis ins kommende Jahr andauern und könnte mit einer teils angespannten Arbeitsmarktsituation den Aufwärtsdruck auf die Verbraucherpreise verschärfen. "Einige Zentralbanken sehen sich hier einer schwierigen Gemengelage gegenüber. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik birgt durchaus - zusätzliche - Abwärtsrisiken für die Konjunktur", so Fabienne Riefer, Senior Economist bei Creditreform Rating.



Aufgrund des zunehmenden Inflationsdrucks seien die Renditen langfristiger Staatsanleihen weltweit gestiegen, da zuletzt auch die Erwartungen einer restriktiveren Geldpolitik vielerorts zugenommen hätten. Laut Creditreform Rating könnten die steigenden Renditen den finanzpolitischen Spielraum in vielen Ländern weiter einschränken. Insbesondere Schwellenländer, die stark von Öl- und Nahrungsmittelimporten abhängig seien, dürften hiervon betroffen sein.



Zwar habe der wirtschaftliche Aufschwung des Euroraums im ersten Quartal 2022 fortgesetzt werden können (+0,6%), jedoch seien insbesondere die europäischen Staaten von den ökonomischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betroffen, obschon in unterschiedlichem Maße, abhängig vom Grad der Handlungsverflechtungen der einzelnen Staaten mit Russland. Dabei nehme das Risiko einer umfassenden Verknappung der Gasversorgung durch Russland in der EU weiter zu. Insgesamt hätten sich zudem Finanzierungsbedingungen in der Eurozone verschlechtert und dürften zusammen mit den Pandemiemaßnahmen in China den Außenhandel belasten.



Die Konjunkturaussichten für Deutschland hätten sich in diesem Umfeld deutlich eingetrübt, trotz fiskalischer Unterstützungsmaßnahmen, die die Belastungen aufgrund der hohen Energiekosten für die privaten Haushalte und Unternehmen abfedern würden. Die hohe Abhängigkeit der deutschen Volkswirtschaft von russischem Gas mache die heimische Wirtschaftsentwicklung störungsanfällig.



Creditreform Rating habe die Prognose für das reale BIP-Wachstum für 2022 und 2023 daher deutlich gesenkt. "Wir sind der Überzeugung, dass der enorme ökonomische Gegenwind länger anhalten wird als bisher angenommen und sich bis weit in das Jahr 2023 zieht. Für 2022 ist mit einem Anstieg der Gesamtproduktion um 1,5% und für 2023 mit einer geringfügigen Belebung des realen BIP-Wachstums auf 1,6% zu rechnen", habe Dr. Benjamin Mohr gesagt und ergänzt: "Wir können aktuell jedoch nicht ausschließen, dass die russischen Gaslieferungen nach Deutschland vollständig eingestellt werden." Ein solches Szenario könnte laut Creditreform Rating zu einer technischen Rezession in Q4-22 und Q1-23 führen. (19.07.2022/ac/a/m)





