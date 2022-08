Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität der Rentenmärkte ist zwar im Vergleich zu den jüngsten Hochs rückläufig, verharrt aber weiterhin auf relativ erhöhten Niveaus und verzeichnet täglich große Ausschläge, wie vom MOVE-Index für die Volatilität US-amerikanischer Staatsanleihen angezeigt wird, so die Analysten von Postbank Research.Weitere politische Risiken würden später im Verlauf des Jahres zutage treten, insbesondere angesichts der Neuwahlen in Italien im September und der US-amerikanischen Kongresswahlen im November. Die Spannungen zwischen China und den USA dürften weiter im Hintergrund schwelen, wobei die Analysten davon ausgehen würden, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt komme. Die Lockdowns dürften in China angesichts der dynamischen Null-COVID-Strategie des Landes wieder relevanter werden.Anleger sollten angesichts der Vielzahl der Risiken eine vorsichtige Haltung bei der Portfolioallokation einnehmen. (Ausgabe vom 22.08.2022) (24.08.2022/ac/a/m)