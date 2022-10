Wenn man unter einem Crash einen Rückgang von mehr als 25 Prozent in weniger als zwölf Monaten verstehe, dann hätten die wichtigsten Aktienindices gerade einen Crash erlebt! Bis September hätten europäische Aktien ein Viertel ihres Wertes gegenüber dem Höchststand im November letzten Jahres, amerikanische und chinesische fast ebenso viel verloren. Noch härter habe es die Nasdaq getroffen, die bis Ende Juni ein Drittel ihres Wertes verloren habe. Würden die Aktienmärkte weiter fallen?



Aktuell scheine es wenig Grund zum Optimismus zu geben. Die Zentralbanker seien restriktiver geworden und würden die Finanzmärkte weiterhin beunruhigen. An einer bevorstehenden weltweiten Rezession bestehe kein Zweifel mehr, auch wenn sie nur technischer Natur sein sollte. Unternehmen würden ihre nächsten Gewinnprognosen natürlich nach unten korrigieren. Doch falls eine schwere Rezession ausbleibe, würden die Korrekturen wahrscheinlich nicht mehr als 20 bis 25 Prozent betragen.



Die Experten von OFI Asset Management meinen, dass die Märkte mittelfristig die strikte Straffung der Geldpolitik von FED und EZB bis April 2023 und eine folgende Periode der Stabilisierung bis zum Ende des Jahres bereits eingepreist haben. Die Renditen langfristiger Anleihen hätten sich entsprechend angepasst und ein Niveau erreicht, das nach Meinung der Experten die Maßnahmen der Zentralbanken stärker gewichte als die Rezession, die sie verursachen würden. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse für europäische Aktien würden nahe an ihrem symbolischen Wert von 10 für die Gewinne des laufenden Jahres liegen. In den USA würden sie, je nach Index, bei etwa 17 liegen. Auf diesen Niveaus könnten die aktuellen Bewertungen eine Senkung der Gewinnprognosen für 2023 um 20 Prozent oder einen Anstieg der Renditen für langfristige Anleihen auf beiden Seiten des Atlantiks um 75 Basispunkte verkraften.



Die Aktienmärkte würden kurzfristig sehr volatil bleiben. Mehr denn je sollten Anleger deshalb nur Geld investieren, das sie im Notfall nicht benötigen würden. Die Experten von OFI Asset Management halten Rückschläge von 10 bis 15 Prozent bei Aktien für möglich - je nach Inflationsentwicklung und den damit verbundenen makroökonomischen Kennzahlen oder auch ausgelöst durch schlechte Nachrichten aus der Ukraine. (05.10.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - An den Finanzmärkten herrscht Unsicherheit, so die Experten von OFI Asset Management.Zu den Gründen würden die deutliche Straffung der Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung durch die Zentralbanken, insbesondere die FED, die Verwerfungen an den Devisenmärkten, eine starke Konjunkturabschwächung sowie ein sehr angespanntes internationales Umfeld zählen. Doch die Märkte scheinen einen Punkt zu erreichen, an dem die Risiken asymmetrisch werden könnten, sagen Jean-Marie Mercadal, Head of Investment Strategies, und Eric Bertrand, Deputy CEO and CIO, bei OFI Asset Management. In dieser Situation könnten selbst moderat gute Nachrichten Erholungen auslösen, die größer ausfallen könnten als die Rückschläge, welche die erwartete negative Nachricht hätte nach sich ziehen können - zumindest kurzfristig gesehen: