Börsenplätze Riot Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

15,016 EUR -2,07% (11.07.2023, 14:41)



NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

16,86 USD +8,91% (10.07.2023, 22:00)



ISIN Riot Platforms-Aktie:

US7672921050



WKN Riot Platforms-Aktie:

A2H51D



Ticker-Symbol Riot Platforms-Aktie:

AP4N



NASDAQ-Symbol Riot Platforms-Aktie:

RIOT



Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (11.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptominers Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) unter die Lupe.Die Riot Platforms-Aktie drehe mächtig auf. Nachdem der Titel bereits mit einem dicken Plus ins Wochenende gegangen sei, sei das Papier am Montag um weitere neun Prozent geklettert. Damit sei der Riot Platforms-Aktie, die laufende Empfehlung des AKTIONÄR sei, ein wunderbares Kaufsignal gelungen.Grund für die Rally: Der Kryptominer habe starke Geschäftsdaten für den Juni präsentiert. Das Unternehmen aus Castle Rock (Colorado) habe die Bitcoin-Produktion im Vergleich zum Juni 2022 um neun Prozent auf 460 gesteigert. Die Bitcoin-Nettoerlöse seien im Juni um 71 Prozent auf 10,6 Mio. Dollar geklettert.Der durchschnittliche Preis pro verkauftem Bitcoin sei um 28 Prozent auf 26.456 Dollar gestiegen.Die Analysten von B Riley und Roth MKM hätten mit Kurszielanhebungen auf die Daten reagiert. B Riley sehe den fairen Wert nun bei 14 nach zuvor 12 Dollar. Roth MKM traue Riot 18,50 Dollar zu nach ebenfalls 12 Dollar.Mit dem starken Anstieg in den vergangenen Tagen sei der Riot Platforms-Aktie das Break auf ein neues 52-Wochen-Hoch gelungen. Als nächste Hürden würden die Marken bei 20, 22 und 23,20 Dollar fungieren. Wer der Empfehlung des AKTIONÄR vom März gefolgt ist, liegt bereits 85 Prozent im Plus, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link