NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

15,48 USD +14,33% (07.07.2023)



ISIN Riot Platforms-Aktie:

US7672921050



WKN Riot Platforms-Aktie:

A2H51D



Ticker-Symbol Riot Platforms-Aktie:

AP4N



NASDAQ-Symbol Riot Platforms-Aktie:

RIOT



Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (10.07.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von Roth MKM:Darren Aftahi, Analyst von Roth MKM, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT).Das Unternehmen habe einen langfristigen Vertrag für zunächst 33.000 MicroBT-Miner mit der Option auf weitere 66.000 Miner zu anfänglichen Konditionen unterzeichnet, so der Analyst. Trotz eines Rückgangs der im Juni geschürften Bitcoins habe Riot durch strategische Stromabschaltungen und Demand-Response-Verkäufe wahrscheinlich mehr Wert generieren können, als es sonst mit Mining möglich wäre. Roth halte an einem bullischen Ausblick fest, da Riot "den Weg für ein langfristiges Hash-Raten-Wachstum zeichnet".Darren Aftahi, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Riot Platforms weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 12,00 auf 18,50 USD angehoben. (Analyse vom 07.07.2023)Börsenplätze Riot Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:14,254 EUR +0,88% (10.07.2023, 12:27)