NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

18,93 USD +3,56% (19.07.2023, 22:00)



ISIN Riot Platforms-Aktie:

US7672921050



WKN Riot Platforms-Aktie:

A2H51D



Ticker-Symbol Riot Platforms-Aktie:

AP4N



NASDAQ-Symbol Riot Platforms-Aktie:

RIOT



Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (19.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kryptominers Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufgrund von guten Zahlen und dem Anstieg vom Bitcoin sei die Riot Platforms-Aktie nach oben durch die Decke gegangen. Sie habe ein technisches Kaufsignal generiert. Der Wert sei nicht mehr so volatil. Es sieht danach aus, dass man ein tragfähiges Geschäftsmodell, auf das die Anleger Vertrauen fassen, hat, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Riot Platforms-Aktie. (Analyse vom 19.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Riot Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:16,86 EUR +3,49% (19.07.2023, 21:51)