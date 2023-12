NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (05.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von H.C. Wainwright & Co.:Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. bewerten die Aktie von Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) weiterhin mit dem Votum "buy" und heben das Kursziel von 18 USD auf 20 USD an.Das Unternehmen habe seine volle Kaufoption auf seine zuvor angekündigte MicroBT-Bestellung von 18 EH/s zusätzlicher Mining Rigs ausgeübt und erwarte, im Jahr 2025 38 EH/s zu erreichen. Dieser Kauf stelle die größte Hash-Rate-Bestellung in der Geschichte von Riot dar und das Unternehmen sei gut positioniert, um seine Position als einer der größten vertikal integrierten Bitcoin-Miner in der Branche zu halten, mit einer der effizientesten Mining-Flotten.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. stufen die Riot Platforms-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze Riot Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:14,71 EUR +6,27% (05.12.2023, 16:40)