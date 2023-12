Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

13,51 EUR -2,40% (05.12.2023, 11:55)



NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

15,00 USD +8,93% (04.12.2023, 22:00)



ISIN Riot Platforms-Aktie:

US7672921050



WKN Riot Platforms-Aktie:

A2H51D



Ticker-Symbol Riot Platforms-Aktie:

AP4N



NASDAQ-Symbol Riot Platforms-Aktie:

RIOT



Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (05.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) mit dem Votum "underweight".Nachdem Riot Platforms bekannt gegeben habe, dass es eine Kaufoption ausgeübt und seinen langfristigen Kaufvertrag mit MicroBT Electronics Technology aktualisiert habe, um 66.560 Miner der neuesten Generation zu erhalten, was insgesamt 18 EH/s entspreche, habe J.P. Morgan gesagt, dass dies eine der größten einzelnen Bestellungen eines in den USA börsennotierten Mining-Betreibers überhaupt sei und das Unternehmen in die Lage versetze, im Jahr 2025 mehr als 38 EH/s an Self-Mining-Kapazität zu erreichen.Riot habe den Fehdehandschuh hingeworfen mit diesem "netten Gewinn", der das Unternehmen positioniere, um einer der profitabelsten und größten US-börsennotierten Bitcoin-Miner nach Hashrate bis 2025 zu sein, habe J.P. Morgan hinzugefügt.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Riot Platforms-Aktie mit "underweight" ein. (Analyse vom 04.12.2023)Börsenplätze Riot Platforms-Aktie: