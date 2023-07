NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (18.07.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von BTIG:Gregory Lewis, Analyst von BTIG, rät unverändert zum Kauf der Aktie des Kryptominers Riot Platforms Inc. und erhöht das Kursziel.Bitcoin habe sich seit Jahresbeginn stark erholt und im Juli bei durchschnittlich 31.000 USD gelegen, was einem Anstieg von 35% gegenüber dem Durchschnittspreis von 23.000 USD im ersten Quartal und 10% gegenüber dem Durchschnittspreis von 2022 entspreche. Die Bitcoin-Rallye scheine Beine zu haben, da ein neuer Boden vorhanden sei. Die Analysten hätten das Kursziel angehoben, um die verbesserten Preisaussichten für die Kryptowährung zu reflektieren.Gregory Lewis, Analyst von BTIG, stuft die Alphabet-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 12 auf 22 USD gesteigert. (Analyse vom 18.07.2023)