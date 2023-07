NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

16,86 USD +8,91% (10.07.2023, 22:00)



ISIN Riot Platforms-Aktie:

US7672921050



WKN Riot Platforms-Aktie:

A2H51D



Ticker-Symbol Riot Platforms-Aktie:

AP4N



NASDAQ-Symbol Riot Platforms-Aktie:

RIOT



Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (11.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von Analyst Lucas Pipes von B. Riley Securities:Lucas Pipes, Analyst von B. Riley Securities, stuft die Aktie von Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) unverändert mit dem Rating "buy" ein.Bei den aktuellen Bitcoin-Preisen und Netzwerk-Hash-Raten komme Lucas Pipes zu einem 21,5fachen Unternehmenswert-EBITDA für die Digital Asset Mining-Gruppe in 2024. Die Schätzungen des Unternehmens würden davon ausgehen, dass die Halbierung Anfang des zweiten Quartals 2024 stattfinde. Angesichts von Unternehmen wie BlackRock und Fidelity, die neue börsengehandelte Fondsprodukte auf den Markt bringe, könnten die behördliche Genehmigung und die anschließenden Börsennotierungen die Bitcoin-Preise in die Höhe treiben und so die Rentabilität der Miner unterstützen, meine B. Riley.Lucas Pipes, Analyst von B. Riley Securities, stuft die Aktie von Riot Platforms nach wie vor mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 12 auf 14 USD an. (Analyse vom 10.07.2023)Börsenplätze Riot Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:15,51 EUR +1,15% (11.07.2023, 10:53)