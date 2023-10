Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (11.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von Analyst Reginald Smith von J.P. Morgan Securities:Reginald Smith, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) in seiner Ersteinschätzung mit dem Rating "underweight" ein.Riot habe relativ niedrige Stromkosten und Liquidität und stehe kurz vor der Fertigstellung einer großen Anlage, sei aber "bei weitem" der teuerste Name im Bitcoin-Mining-Universum von J.P. Morgan, so Reginald Smith in einer Research-Note an die Investoren.Die Bitcoin-Mining-Branche befinde sich in einem entscheidenden Moment, da die Managementteams die Aussichten auf einen Bitcoin-ETF, der eine Rally auslösen könnte, gegen die Rekordsteigerungen bei den Hash-Raten und die sich abzeichnende Halbierung der Blockbelohnung abwägen würden, die die Einnahmen und die Rentabilität der Branche bedrohen würden, so J.P. Morgan. Das Unternehmen bevorzuge Betreiber, die im Hinblick auf ihre bestehende Hash-Rate, betriebliche Effizienz, Stromverträge, finanzierte Wachstumspläne und Liquidität den besten relativen Wert bieten würden.Reginald Smith, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Riot Platforms mit "underweight" und dem Kursziel von 6,50 USD ein. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Riot Platforms-Aktie: