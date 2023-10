NASDAQ-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:

9,67 USD +0,62% (31.10.2023, 16:08)



ISIN Riot Platforms-Aktie:

US7672921050



WKN Riot Platforms-Aktie:

A2H51D



Ticker-Symbol Riot Platforms-Aktie:

AP4N



NASDAQ-Symbol Riot Platforms-Aktie:

RIOT



Kurzprofil Riot Platforms Inc.:



Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Platforms liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (31.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Riot Platforms-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Riot Platforms Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) auf.Bitcoin-Miner würden sich von unorganisiertem Mining zu einem Unternehmensmodell im industriellen Maßstab entwickeln, wobei Nordamerika gegenüber China an Anteil gewinne, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Sanford C. Bernstein & Co bevorzuge Riot Platforms und CleanSpark als Marktanteilskonsolidierer mit starken operativen Vorteilen, niedrigen Produktionskosten, hoher Liquidität und unveränderten Bilanzen. Marathon sei der größte Minenbetreiber, aber mit unterdurchschnittlichen Kosten und Schulden und ohne operative Vorteile.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Riot Platforms-Aktie mit dem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 15,60 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 31.10.2023)Börsenplätze Riot Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Riot Platforms-Aktie:9,069 EUR -0,34% (31.10.2023, 16:16)