Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Riot Blockchain-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Riot Blockchain-Aktie:

3,5675 EUR -5,58% (16.12.2022, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Riot Blockchain-Aktie:

3,76 USD -6,47% (16.12.2022, 16:33)



ISIN Riot Blockchain-Aktie:

US7672921050



WKN Riot Blockchain-Aktie:

A2H51D



Ticker-Symbol Riot Blockchain-Aktie:

AP4N



NASDAQ-Symbol Riot Blockchain-Aktie:

RIOT



Kurzprofil Riot Blockchain Inc.:



Riot Blockchain Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) zielt darauf ab, durch den Abbau von Kryptowährungen, intern entwickelte Unternehmen und Joint Ventures Zugang zum Blockchain-Ökosystem zu erhalten. Die Schwerpunkte von Riot Blockchain liegen auf der Bitcoin- und auf der allgemeinen Blockchain-Technologie. (16.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Riot Blockchain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Riot Blockchain Inc. (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) unter die Lupe.Exakt 14.900 Prozent habe die Riot Blockchain-Aktie seit ihrem Corona-Tief bis zum Allzeithoch zugelegt. Im Optimalfall habe man sein Investment also um den Faktor 150 vervielfacht. Habe es sich dabei um eine Eintagsfliege gehandelt oder sei ein solcher Coup wieder möglich? Aus charttechnischer Sicht laute die Antwort eindeutig: ja!An der Börse passiere zweimal im Jahr das Unmögliche. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Ölpreise jemals negativ werden könnten? - 2020 sei der Fall eingetreten. Und auch dieses Jahr habe es schon ein (nahezu) unmögliches Ereignis gegeben.Im September hätten die Produzentenpreise rund 37 Prozentpunkte über den Konsumentenpreisen gelegen. Das entspreche einer Standardabweichung von sieben Sigma. Damit werde ein Ereignis beschrieben, das statistisch einmal in einer Milliarde Jahre vorkomme. Es sei also nicht auszuschließen, dass Riot Blockchain seinen Wert nochmal vervielfachen werde.Betrachte man die Aktie auf einem logarithmischen Chart, befinde sie sich nach einem steilen Anstieg 2020 in einer deutlich längeren Abwärtsphase. Dabei handle es sich vermutlich um eine Korrektur der Aufwärtswelle.Riot Blockchain biete eine unfassbare Chance, aber es bestehe aufgrund der Verwerfungen im Krypto-Markt auch das Risiko eines Totalverlusts.Die Riot Blockchain-Aktie ist ausschließlich für Zocker ein Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2022)