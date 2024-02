Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



5.239,00 GBp +1,71% (22.02.2024)



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Bergbauriese Rio Tinto habe gestern seine Zahlen für das vergangene Halbjahr veröffentlicht. Zudem sei eine Dividendenkürzung bekannt gegeben worden. Mittlerweile hätten viele Analysten auf das Zahlenwerk des Unternehmens reagiert. Wohin die Reise für die zuletzt schwächelnde Aktie gehen werde, darüber seien sie sich weitgehend einig - eher nach oben.Denn alle Analysten würden Kursziele ausgeben, die über dem aktuellen Niveau lägen. Weiterhin bullish zeige sich etwa die US-Bank JP Morgan. So habe deren Analyst Patrick Jones die Einstufung für die Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 7.000 Britische Pence (81,74 Euro) belassen, was 35 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Für das Geschäftsjahr 2023 habe der Bergbaukonzern die Konsensschätzungen exakt erreicht. Die Dividendenausschüttungsquote bewege sich am oberen Ende der von Rio Tinto ausgegebenen Spanne von 40 bis 60 Prozent.Die britische Großbank Barclays habe indes die Einstufung für die Dividendentitel auf "overweight" mit einem Kursziel von 5.900 Pence belassen. Analyst Amos Fletcher habe betont, auf den ersten Blick habe das operative Ergebnis (EBITDA) des Minenkonzerns die Erwartungen erfüllt. Überraschend hoch sei dagegen die Dividende, die eine Rendite ergebe, die über jener der meisten Sektorwerte liege.Die kanadische Bank RBC habe indes das Kursziel von 6.100 auf 5.900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "sector-perform" belassen. Die Zahlen des Bergbaukonzerns seien uneinheitlich ausgefallen, habe Analyst Srivathsan Manoharan betont. Er habe eingeräumt, dass die Prognosen eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.Für den "Aktionär" sei die günstig bewertete Dividendenperle zwar grundsätzlich auch weiterhin attraktiv. Da sich das Chartbild allerdings wieder eingetrübt habe, sollten potenzielle Neueinsteiger noch eine Trendwende oder zumindest eine klare Bodenbildung abwarten.Wer bereits investiert ist, bleibt an Bord und beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 51,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Rio Tinto-Aktie. (Analyse vom 22.02.2024)