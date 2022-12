XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

67,83 EUR -2,05% (12.12.2022, 09:32)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

57,45 GBP -1,54% (12.12.2022, 09:33)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (12.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Ein weiteres wichtiges Etappenziel erreicht: Die Aktionäre von Turquoise Hill Resources hätten der Komplettübernahme durch Rio Tinto zugestimmt. Das habe Rio Tinto am Freitagabend mitgeteilt. Nun müsse laut kanadischem Recht aber auch noch das oberste Gericht des Territoriums Yukon zustimmen.Der britisch-australische Bergbaukonzern und Turquoise Hill Resources hätten sich nach einigem Hin und Her Anfang September darauf geeinigt, dass Rio Tinto für den restlichen 49%-Anteil an der kanadischen Bergbaugesellschaft 43 CAD (Kanadische Dollar, aktuell rund 30 Euro) je Aktie zahle. Damit bringe es der Deal auf umgerechnet rund 3 Mrd. Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: