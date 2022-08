Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (24.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto lege bei seiner Offerte für die Komplettübernahme des kanadischen Minengesellschaft Turquoise Hill Resources nach. Das Unternehmen biete für den restlichen 49-Prozent-Anteil rund 3,1 Milliarden US-Dollar, habe Rio Tinto am Mittwoch mitgeteilt. Die Aktie von Turquoise Hill sei um 23 Prozent in die Höhe geschnellt.Ein früheres Angebot habe Turquoise Hill abgelehnt, da es laut dem Unternehmen nicht den vollen und fairen Wert des kanadischen Unternehmens widerspiegele. Mitte März habe der Bergbaukonzern 2,7 Milliarden Dollar geboten, um den Weg zum direkten Besitz des großen Kupfer-Gold-Bergbauprojekts Oyu Tolgoi in der Mongolei freizumachen.Derzeit kontrolliere und betreibe Rio die Mine, die 550 Kilometer südlich der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar liege und eine der größten bekannten Kupfer- und Goldlagerstätten der Welt sei. Turquoise Hill halte einen Anteil von 66 Prozent an der Mine, die restlichen 34 Prozent würden der mongolischen Regierung gehören.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link