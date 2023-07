Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anteilscheine des britisch-australischen Rohstoffriesen Rio Tinto würden sich im heutigen Handel wieder einmal deutlich verbilligen. Denn der traditionell stark konjunktur-abhängige Produzent von Eisenerz, Kupfer und anderen Industriemetallen bekomme weiter die träge Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie zu spüren.Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss sei im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar gesunken (4,6 Milliarden Euro), wie der Konzern am Mittwoch in London mitgeteilt habe. Hier habe neben schwächeren Geschäften auch eine Abschreibung auf eine australische Aluminiumproduktionsstätte belastet. Die Dividende sinke nun um gut ein Drittel auf 177 US-Cent je Aktie.Die Erlöse seien in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um zehn Prozent auf 26,7 Milliarden Dollar gefallen. Chinas enttäuschende Erholung und anhaltende Probleme im Immobiliensektor würden schon eine Weile auf der Rohstoffnachfrage lasten. Erst in der vergangenen Woche habe Rio Tinto die Produktionsprognosen für Tonerde und raffiniertes Kupfer reduziert.Der Vorstandsvorsitzende des Bergbauriesen, Jakob Stausholm, habe sich am Mittwoch zuversichtlich gezeigt, dass Chinas Regierung die Konjunktur wieder ankurbeln werde: "Wir sind tief in der chinesischen Wirtschaft verwurzelt, es ist unser größter Markt", habe Stausholm erklärt. "Die Chinesen haben eine beeindruckende Fähigkeit, die Wirtschaft zu managen. Sicherlich haben sie einige Herausforderungen, aber in der Vergangenheit hatten sie das und haben es gut gemeistert."Wer über etwas Mut und einen langen Atem verfügt, kann sich daher jetzt schon einige Stücke des Bergbaugiganten ins Portfolio legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte dabei weiterhin bei 51,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.07.2023)Mit Material von dpa-AFX