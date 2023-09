London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (14.09.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von J.P. Morgan SecuritiesJ.P. Morgan Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Die Eisenerzpreise würden gut unterstützt aussehen, aufgrund der robusten chinesischen Stahlproduktion, der Wiederauffüllung der Häfen und der jüngsten politischen Lockerung, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Er glaube, dass die chinesischen Stahlkürzungen aggressiv umgesetzt würden. Aus Anlegersicht seien die Eisenerzminen der bevorzugte Teilsektor von JPMorgan im australischen Metall- und Bergbausektor. Das Szenario eines höheren Eisenerzpreises führe zur Aufwertung von Rio Tinto und die Aktie werde nun zum "Top-Pick" der US-Bank. Im Vergleich zu BHP Group sei Rio Tinto laut JPMorgan etwas günstiger.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Rio Tinto-Aktie auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 116 auf 131 AUD (Australischer Dollar). (Analyse vom 13.09.2023)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:61,60 EUR +4,53% (14.09.2023, 14:59)