Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbauriesen Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Seit mehreren Monaten präsentiere sich die Rio Tinto-Aktie in einer starken Verfassung. Nach einem guten Jahresendspurt könne sich bislang auch die Performance im neuen Börsenjahr durchaus sehen lassen. Und gehe es nach der Ansicht von Analysten, die sich regelmäßig mit der Aktie befassen würden, dürfte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen.So habe nun die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Anteilscheine von Rio Tinto vor den Produktionszahlen zum vierten Quartal von 6.000 auf 6.200 Britische Pence (umgerechnet 72,04 Euro) erhöht. Das Rating sei weiterhin auf "Buy" belassen worden. Analyst Richard Hatch habe im Rahmen seiner am Dienstag veröffentlichten Studie erklärt, dass die guten Aussichten auf die Eisenerz-Förderung des Bergbaukonzerns den Aktienkurs vermutlich weiterhin stützen dürften. Seiner Ansicht nach zähle Rio Tinto zu den bevorzugten Sektor-Werten unter den diversifizierten Minenkonzernen.Noch im vergangenen Jahr habe die US-Bank JPMorgan die Rio Tinto-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7.000 Britische Pence (umgerechnet 81,34 Euro) belassen. Hieraus würde sich ein stattliches Aufwärtspotenzial von 24 Prozent errechnen. Analyst Patrick Jones habe in seinem Branchenausblick betont, dass unter den breit aufgestellten Bergbaukonzernen vermutlich vor allem Rio Tinto stark von der Aussicht auf weiter robuste Eisenerzpreise profitieren dürfte.Kurzum: Die Rio Tinto-Aktie bleibt ein Kauf, der Stoppkurs sollte vorerst noch bei 51,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link