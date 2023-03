Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (31.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Die Aktie des Bergbauriesen Rio Tinto habe zuletzt unter den wieder zunehmenden Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft gelitten. Doch allmählich nehme die Zuversicht wieder zu. So habe sich etwa Li Qiang, Ministerpräsident Chinas, dem mit Abstand wichtigsten Abnehmer für das Eisenerz, Aluminium oder Kupfer von Rio Tinto, optimistisch gezeigt.Denn die Erholung der chinesischen Wirtschaft gewinne nach den jüngsten Aussagen des neuen Ministerpräsidenten weiter an Fahrt. "Wichtige Wirtschaftsindikatoren wie Konsum und Investitionen verbessern sich stetig, während Beschäftigung und Preise im Allgemeinen stabil sind", habe Li Qiang am Donnerstag auf dem asiatischen Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao gesagt.Die Wirtschaftslage sei im März besser gewesen als im Januar und Februar, so Li Qiang, der sein Amt vor zwei Wochen zum Abschluss des Volkskongresses in Peking angetreten habe.Chinas Wirtschaft sei im vergangenen Jahr durch die strengen Pandemie-Maßnahmen der Regierung stark belastet worden. Seit der Aufhebung der meisten Restriktionen Ende Dezember habe sich die Lage verbessert. Dennoch habe die Regierung für dieses Jahr ein vergleichsweise moderates Wachstumsziel von rund fünf Prozent ausgegeben."Der Aktionär" sei für die Dividendenperle (die aktuelle Rendite liege bei knapp sieben Prozent) ebenfalls zuversichtlich gestimmt. Sollte die Konjunktur in China tatsächlich wieder nachhaltig Fahrt aufnehmen, dürfte der Kurs in einigen Monaten deutlich höher als aktuell notieren. Für den Fall, dass es nicht so kommt, sichert ein Stoppkurs bei 51,00 Euro nach unten ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Rio Tinto-Aktie. (Analyse vom 31.03.2023)Mit Material von dpa-AFX