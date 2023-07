London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

4.845,00 GBp -1,42% (10.07.2023, 13:54)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (10.07.2023/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Tyler Broda, Analyst von RBC Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie es Bergbauriesen Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) von 50 auf 51 GBP.Jetzt, da die nachhaltige Produktion in der Oyu Tolgoi-Mine in der Mongolei begonnen habe, könnte sich der Fokus auf das mittelfristige Potenzial dieses Mehrgenerationen-Vermögenswertes verlagern, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Rio Tinto-Aktie sei zwar fair bewertet. Die Bewertung basiere aber auf einer gedämpften Annahme von 75 USD je Tonne Eisenerz auf lange Sicht, so dass das Risiko-Ertrag-Verhältnis zunehmend positiv sei.Tyler Broda, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector perform"-Rating für die Rio Tinto-Aktie bestätigt und das Kursziel von 50 auf 51 GBP angehoben. (Analyse vom 07.07.2023)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:56,88 EUR -2,03% (10.07.2023, 13:57)