Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (01.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Riesenerleichterung in Australien und beim britisch-australischen Konzern: Eine vom Laster gefallene radioaktive Kapsel sei wieder aufgetaucht. Fieberhaft hätten Experten und Notdienste im Westen des Landes tagelang nach dem gefährlichen Winzling gesucht - nun wurde er im Outback gefunden.Einsatzteams der Behörde für Strahlenschutz und der Feuerwehr hätten die millimeterkleine Kapsel südlich der Bergbaustadt Newman am Straßenrand entdeckt, habe der Regionalminister für Notdienste, Stephen Dawson, am Mittwoch mitgeteilt. "Das Objekt zu lokalisieren war eine monumentale Herausforderung", habe er gesagt. "Die Suchtrupps haben buchstäblich die Nadel im Heuhaufen gefunden."Die Mini-Hülse mit dem hoch radioaktiven Cäsium 137 sei beim Transport von einer Mine nördlich von Newman zu einem Depot nahe der Großstadt Perth von einem Lastwagen verschwunden. Es sei aber völlig unklar gewesen, wo das Objekt auf der 1400 Kilometer langen Strecke abhandengekommen sei. Der Vorfall habe sich irgendwann nach dem 12. Januar ereignet. Dass die Kapsel gefehlt habe, sei erst am 25. Januar beim Entladen des Lkws bemerkt worden.Radioaktive Kapseln würden im Bergbau verwendet. In der Region von Newman werde v.a. Eisenerz abgebaut. Rio Tinto habe sich für den Vorfall entschuldigt. Der Konzern betreibe die Gudai-Darri-Mine, von wo aus die Kapsel transportiert worden sei.Auf den Aktienkurs habe der Vorfall indes keinen größeren Einfluss gehabt. Die moderat bewertete Dividendenperle (erwartete Rendite für das laufende Jahr: 5,8%) bleibe weiterhin ein Kauf. Der Stopp könne vorerst noch bei 51 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link