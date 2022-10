Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



56,40 EUR -1,21% (18.10.2022)



48,37 GBP +0,35% (18.10.2022, 15:36)



GB0007188757



852147



RIO1



RIO



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (18.10.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Der Bergbau-Gigant warne: Die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen könnte aufgrund möglicher Rezessionen in den USA und Europa nachlassen. Zudem gebe es beim wichtigsten Abnehmer - China - nur eine lückenhafte Erholung. Erste Analysten hätten bereits reagiert und ihre Einschätzung zur Aktie abgegeben.Die Prognose von Rio Tinto klinge düster, komme aber nicht unerwartet. Dementsprechend gelassen würden die Reaktionen ausfallen.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für Rio Tinto auf "verkaufen" mit einem Kursziel von 4.500 Pence belassen. Das dritte Quartal sei gemischt gewesen, so Analyst Amos Fletcher. Das Eisenerz-Geschäft habe eine solide Entwicklung gezeigt, dem stünde aber eine Schwäche bei Aluminium gegenüber. Der nach unten eingeengte Ausblick für Eisenerz-Auslieferungen liege im Rahmen der Erwartungen.Die kanadische Bank RBC habe die Einstufung auf "neutral" mit einem Kursziel von 4.600 Pence belassen. Die Erholung im Eisenerzbereich und die beibehaltenen Jahresziele sollten beruhigen, so Analyst Tyler Broda. Die Konsensschätzungen könnten etwas sinken, aber die Aktie sei insgesamt angemessen bewertet.Der Kurs der Rio Tinto-Aktie habe am Nachmittag nur leicht im Minus gelegen, sei zeitweise sogar in einem starken Gesamtmarkt ins Plus gedreht.Auch "Der Aktionär" hatte bereits am vergangenen Donnerstag geschrieben: "Die Aktie von Rio Tinto bleibt ein solides Basisinvestment für Rohstoff-Freunde. Die Aktie ist im Zuge der Korrektur in einer Unterstützungszone angelangt. Ein Kauf drängt sich aber derzeit nicht unmittelbar auf - nicht zuletzt aufgrund der konjunkturellen Risiken." Dem ist nichts hinzuzufügen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 18.10.2022)Mit Material von dpa-AFX