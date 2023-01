Börse Sydney-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

120,67 AUD -1,23% (17.01.2023, 06:10)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

AU000000RIO1



WKN Rio Tinto-Aktie:

855018



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

CRA1



Sydney-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: AU000000RIO1, WKN: 855018, Ticker-Symbol: CRA1, Sydney-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u. a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (17.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von CLSA:Robert Stein, Analyst von CLSA, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto Ltd. (ISIN: AU000000RIO1, WKN: 855018, Ticker-Symbol: CRA1, Sydney-Symbol: RIO), erhöht aber das Kursziel.Er habe seine Aktienbewertungen aktualisiert, um seinem aktuellen Preisausblick für Rohstoffe Rechnung und der Herabstufung der Eisenerz-Großproduzenten zu tragen, so der Analyst in einer heute vorliegenden Studie. Stein bevorzuge Rohstoffe mit einer "chinesischen Angebots- und Nachfrageschieflage", ziehe Eisenmetalle den Basismetallen vor und glaube, dass sich Thermalkohle besser entwickeln werde als es der Konsens prognostiziere.Robert Stein, Analyst von CLSA, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Rio Tinto-Aktie von "outperform" auf "underperform" herabgestuft und das Kursziel von 103 auf 117,50 AUD (Australische Dollar) reduziert. (Analyse vom 17.01.2023)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:77,81 Euro +0,27% (17.01.2023, 12:25)