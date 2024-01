Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

63,44 EUR -1,83% (15.01.2024, 11:48)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

5.424,00 GBp -1,13% (15.01.2024, 11:39)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (15.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Für die Aktie von Rio Tinto sei es zuletzt richtig gut gelaufen. Die Korrekturbewegung in der vergangenen Handelswoche dürfte nun eine gute Einstiegsgelegenheit darstellen. Schließlich würden zahlreiche Analysten - allen voran die von Goldman Sachs - für den Anteilschein des Bergbauriesen noch jede Menge Luft nach oben sehen. Die US-Investmentbank habe Rio Tinto mit "buy" und einem Kursziel von 7.300 GBp (umgerechnet 85 Euro) wieder in die Bewertung aufgenommen. Für Goldman Sachs seien Rio Tinto und Glencore di "Top Picks" im Sektor.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe ein Kauf. Der Stoppkurs könne bei 51 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: