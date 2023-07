Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

61,40 EUR +1,91% (13.07.2023, 13:41)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

52,28 GBP +1,71% (13.07.2023, 13:34)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (13.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Ansicht von Deutschen Bank Research sei die Aktie des Rohstoffriesen Rio Tinto nach wie vor ein klarer Kauf. Das Kursziel würden die Experten derzeit bei 6.000 Britischen Pence (umgerechnet 70,25 Euro) belassen. Besonders ein neues Projekt mache den Experten Mut, weil dies das Gros der Marktteilnehmer offenbar noch gar nicht richtig auf dem Schirm habe.So habe Analyst Liam Fitzpatrick nach einem Besuch der mongolischen Kupfermine Oyu Tolgoi darauf verwiesen, dass diese im Aktienkurs noch mit praktisch Null bewertet sein dürfte. Ab Ende 2024 könnte sie allerdings zu einem wichtigen Cashflow-Lieferanten werden. Daraus würden sich seiner Ansicht nach gute Chancen auf höhere Umsatz- und Gewinnziele ergeben.Indes plane Rio Tinto, mit Sumitomo Corp. in Australien eine große Anlage für grünen Wasserstoff errichten zu lassen. Dafür sollten etwa 110 Millionen Australische Dollar (knapp 68 Millionen Euro) investiert werden. Der Bergbauriese wolle damit die Kohlenstoffemissionen in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie in Yarwun erheblich reduzieren. Sumitomo werde daher im Bundesstaat Queensland zunächst eine Pilotanlage für erneuerbaren Wasserstoff mit einer Leistung von 2,5 Megawatt bauen. Später könnten weitere hinzukommen.Rio Tinto verfüge über einige spannende Projekte. Der Eisenerzriese verdiene auf dem aktuellen Preisniveau bereits prächtig. Komme die chinesische Volkswirtschaft nachhaltig in Fahrt, dürfte die aktuell sehr günstig bewertete Dividendenperle rasch deutlich höher notieren.Wer über etwas Mut und einen langen Atem verfügt, kann sich daher jetzt schon einige Stücke des Bergbaugiganten ins Portfolio legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte dabei bei 51,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link