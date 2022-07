Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (18.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.Nach den überraschend positiven Daten aus dem US-Einzelhandel seien die Anleger auch zum Wochenstart in Kauflaune. Auch die zuletzt angeschlagene Rio-Tinto-Aktie löse sich von ihrem Mehrmonatstief. Gleichzeitig verhagele eine neue Studie von Berenberg den heutigen Montag, da die Experten der Aktie nicht mehr so viel zutrauen würden.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Rio Tinto vor dem am 27. Juli erwarteten Halbjahresbericht von 4200 auf 4100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "sell" belassen. Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns zum zweiten Quartal habe seine Erwartung enttäuschender Finanzkennziffern nicht zerstreut, so Analyst Richard Hatch in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Dividendenerwartungen dürften einen Dämpfer erhalten.Die neue Studie relativiere die aktuelle Lage bei Rio Tinto und die Experten seien etwas pessimistischer gestimmt. Das neue Kursziel liege rund zehn Prozent unter dem aktuellen Kurs. Da das Unternehmen stark konjunkturabhängig sei, werde entscheidend sein, wie sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte entwickle.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link